陪伴孩子，面對不同的生命挑戰

每個孩子成長的路都各有不同，他們可能會面對很多家庭的困境(如兒虐、家庭經濟困難、心理創傷、失依等)、學習的困難(學習資源落差、霸凌)、甚至社會制度的不公義、不被大人接納或權利沒有被充分保障等。

30年來，兒福聯盟在3大服務範疇中已經發展了超過25項不同的兒少及家庭服務，我們努力接住每個特殊際遇的孩子，支持、增能各類家庭需求，並透過培力、研究、各種倡議，營造一個與孩子共好的社會。