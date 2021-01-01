陪伴孩子，面對不同的生命挑戰
每個孩子成長的路都各有不同，他們可能會面對很多家庭的困境(如兒虐、家庭經濟困難、心理創傷、失依等)、學習的困難(學習資源落差、霸凌)、甚至社會制度的不公義、不被大人接納或權利沒有被充分保障等。
30年來，兒福聯盟在3大服務範疇中已經發展了超過25項不同的兒少及家庭服務，我們努力接住每個特殊際遇的孩子，支持、增能各類家庭需求，並透過培力、研究、各種倡議，營造一個與孩子共好的社會。
擁有自信與自尊的孩子，長成自我實現的大人
除了吃飽、穿暖之外，兒福聯盟相信，對孩子很重要的是，能在成長過程中認識和接納自己。
兒盟希冀打造一個可以讓孩子健康安全成長的環境，無論在家庭、學校或是整個社會，大人們能同理孩子需要，照見及接納每個不同的孩子：陪伴他們走過生命困境；培力孩子面對和解決問題、相信孩子，與他們夢想未來。
讓更多美好的生命，一起共創更好的世界。讓溫暖與愛，都能持續循環。
生命的旅程，無論貧富、膚色、種族。都是從小開始的。 孩子歷經家庭、校園及社會的學習與互動，成為一個大人。 這些大人，又將經歷更多不同的生命經驗。而成為一個時代。 時代之間彼此影響，互相學習著。
孩子的事，是每個人的事。
有了兒福聯盟一起，就有機會讓每一個世代的孩子與家庭。擁有更好的模樣、能被更溫柔的對待、更能找到自己生命的價值。 我們將與時俱進，持續守護家庭與孩子的快樂和笑容，創造世代間愛的循環。
兒福聯盟服務成果
不放棄每一個改變的機會，兒福聯盟總是在第一時刻承接孩子與家庭的需要，在特殊境遇、家庭增能與社會共好3大服務範疇中，發展了超過25項不同的兒少及家庭服務。
8900
位
服務兒少/年
487
間
合作學校/年
15
場
修法與記者會/年
1600
次
支持性活動/年